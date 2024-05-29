Комиссия не нашла нарушений при допуске школьников к ЕГЭ в Воронеже

Рабочая группа государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), которая расследует инцидент на пункте приема экзамена (ППЭ) на базе школы №62 Воронежа не нашла нарушений при допуске выпускников на экзамен, сообщили в среду, 29 мая в министерстве образования Воронежской области.