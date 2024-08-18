Сердцебиение Лох-Несского чудовища: что услышали на дне загадочного озера Татьяна СергееваНа просторах таинственного озера Лох-Несс, что скрывается среди холмов Шотландии, исследователи вновь услышали нечто, что заставило их сердца биться быстрее.
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