Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп

По словам лидера СРЗП, в последнее время от жителей российских регионов поступает много жалоб на ночной шум из-за байкеров Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать мотоциклистов устанавливать механическую заглушку (сайленсер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя.