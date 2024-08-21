Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп

По словам лидера СРЗП, в последнее время от жителей российских регионов поступает много жалоб на ночной шум из-за байкеров Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать мотоциклистов устанавливать механическую заглушку (сайленсер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя.
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