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Ситуация в Курской области ночью 1 ноября: последние новости, освобождение

Ситуация в Курской области ночью 1 ноября: последние новости, освобождение

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября? Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября Вооруженные силы России могут освободить Курскую область до конца года, предположил в разговоре с NEWS.

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