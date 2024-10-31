Ситуация в Курской области ночью 1 ноября: последние новости, освобождение

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября? Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября Вооруженные силы России могут освободить Курскую область до конца года, предположил в разговоре с NEWS.
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