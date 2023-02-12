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Самуэльссон о словах Фуркада про допуск российских спортсменов: «Я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о позиции француза Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть возможность для допуска россиян к соревнованиям.

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