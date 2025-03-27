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Как вырастить китайскую астру из семян в домашних условиях на рассаду

Как вырастить китайскую астру из семян в домашних условиях на рассаду

Китайская астра (или каллистефус китайский) – настоящая жемчужина осеннего сада. Когда большинство цветов уже отцвело, она только начинает раскрывать свои изысканные соцветия, напоминающие маленькие хризантемы или пионы.

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