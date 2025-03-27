Как вырастить китайскую астру из семян в домашних условиях на рассаду

Китайская астра (или каллистефус китайский) – настоящая жемчужина осеннего сада. Когда большинство цветов уже отцвело, она только начинает раскрывать свои изысканные соцветия, напоминающие маленькие хризантемы или пионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии