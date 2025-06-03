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Россиянин арендовал мопед на курорте Азии, лишился паспорта и был избит палками

Россиянин арендовал мопед на курорте Азии, лишился паспорта и был избит палками

Россиянин лишился паспорта, был избит палками и застрял во Вьетнаме из-за мотоподставы на популярном местном курорте Нячанг.

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