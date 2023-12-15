Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против их введения канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.
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