Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере три человека получили ранения в результате удара израильского беспилотника по судну недалеко от порта Газа, мухафаза Газа, в утренние часы по местному времени.
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