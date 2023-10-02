Сальто с велосипедом через капот автомобиля

В Красноярске на перекрестке Свободный — Пролетарская велосипедист пытался объехать поток машин по встречной полосе и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево в том месте, где такой манёвр запрещён.
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