Россиянкам назвали несовместимую с платьями обувь

Имиджмейкер и стилистка Полина Шмелева назвала россиянкам несовместимую с платьями обувь. Созданию женственного образа могут помешать сапоги на грубой платформе, которые в данном случае следует заменить на классические ботильоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии