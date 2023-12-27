Роман Вильфанд спрогнозировал аномально холодный конец года в 11 регионах России

В некоторых регионах морозы будут достигать -47…-51 градуса.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в 11 регионах России последние дни уходящего года будут аномально холодными.
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