Региональный портал «Книга памяти Нижегородской области» запущен для пользователей

Региональный портал «Книга памяти Нижегородской области» запущен на портале https://memory.nobl.ru. Электронный ресурс создан для увековечения и сохранения исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии