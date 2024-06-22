Экс-глава АФК "Система" Евгений Новицкий был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Бывший глава АФК "Система" Евгений Новицкий отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Такое решение было принято Тверским районным судом Москвы после того, как Новицкий был обвинен в хищении пенсионных накоплений через негосударственный пенсионный фонд "Уральский федеральный округ".