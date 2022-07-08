Ранее судимые 43-летняя уроженка Тулы и 23-летний уссуриец состояли в криминальной связи

Ранее судимые 43-летняя уроженка Тулы и 23-летний уссуриец состояли в криминальной связи

Криминальный дуэт 23-летнего жителя Уссурийска и 43-летней уроженки Тулы завершился во время задержания их транспортными полицейскими Хабаровского края.

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