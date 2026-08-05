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«Глаза Диснея»: кинолог объяснил, как собаки научились строить глазки человеку

«Глаза Диснея»: кинолог объяснил, как собаки научились строить глазки человеку

Выразительный взгляд с приподнятыми внутренними уголками бровей, который часто называют puppy eyes или «глазами Диснея», — не просто особенность мимики собак, а результат многовековой эволюции рядом с человеком.

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