МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Статья под названием «Резня в Русском Поречном», посвященная массовому убийству мирных жителей в одном из сел в Курской области боевиками ВСУ, была удалена из «Википедии».
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