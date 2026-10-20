Когда задумываешься о том, как много вокруг нас механизмов, работающих словно по волшебству, редко вспоминаешь о невидимой силе, которая приводит их в действие.
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