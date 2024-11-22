Заключение. Сфинксы

Из домашнего архива Люди разные и отношения к сфинксам разное. Некоторые, например, выступают против разведения сфинксов, считая данную породу уродливой, другим, напротив, нравится необычность данной породы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии