Ровно 45 лет назад у берегов Владивостока затонула советская подводная лодка С-178 . В результате катастрофы погибли 32 человека, еще 27 удалось спасти.
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