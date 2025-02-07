Русская весна
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Русская весна

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Колонна ВСУ уничтожена у Черкасской Конопельки на Курском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

Колонна ВСУ уничтожена у Черкасской Конопельки на Курском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

Уничтожение бронетехники ВСУ у Черкасской Конопельки на Курском фронте. Геолоцированы кадры с разбитыми бронемашинами украинских оккупантов, наступавшими на Фанасеевку — Уланок на суджанском направлении в Курской области.

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