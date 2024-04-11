ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.
Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России
Комментарии
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Андрей Тихонов
А чё ж тогда бакс и жратва растет в цене?
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Ну ведь могут, когда захотят! И процентик принять, и отказать по ВЕСЬМА ВЕСКИМ причинам.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Стадо "российских бизнесменов" не шевелится в сторону развития СТРАНЫ. Это стадо надо основательно "процедить", и пешком, по льду Енисея, со стройматериалами на горбу - достраивать в Арктике недостроенное при Товарище СТАЛИНЕ. Если кому "невдомёк" способ доставки стройматериалов - УЧИТЕ ИСТОРИЮ.
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3 час.
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