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Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А чё ж тогда бакс и жратва растет в цене?
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Ну ведь могут, когда захотят! И процентик принять, и отказать по ВЕСЬМА ВЕСКИМ причинам.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Стадо &quot;российских бизнесменов&quot; не шевелится в сторону развития СТРАНЫ. Это стадо надо основательно &quot;процедить&quot;, и пешком, по льду Енисея, со стройматериалами на горбу - достраивать в Арктике недостроенное при Товарище СТАЛИНЕ. Если кому &quot;невдомёк&quot; способ доставки стройматериалов - УЧИТЕ ИСТОРИЮ.
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3 час.

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