В уральских горах созрела ягода, цветущая сотни лет

В горах Челябинской области начался сезон сбора брусники. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», по одной из легенд в венке богини плодородия Кибелы, когда-то жившей на горе Ида на Кипре, вместе с виноградной лозой была и брусника, цветущая и с уже поспевшими ягодами.