Андрей Трофимов: «Я научу готовить стейки как в ресторане»

Профессиональный мясник раскрыл кулинарные секреты Барбекю-культура развита в нашей стране очень плохо, только последние лет 10 рестораторы обратили внимание на стейки, и сегодня многие заведения общественного питания подают это блюдо.
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