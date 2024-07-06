Ливия и США обсудили военное сотрудничество

Механизмы военного сотрудничества Ливии и США стали главной темой встречи начальника генерального штаба ливийской армии Мохаммеда Аль-Хаддада и делегации посольства США, 5 июля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии