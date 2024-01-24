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СССР-Россия

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Зеленский повышает ставки

Зеленский повышает ставки

Сокращение поддержки от Белого дома – самое меньшее, чего следует ожидать Киеву Весь мир уже свыкается с мыслью о том, что Дональд Трамп является абсолютным фаворитом не только республиканских праймериз, но и всей президентской гонки 2024 года в Америке.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
КТО ВЫИГРАЕТ, если ТРАМП будет ПРЕЗИДЕНТОМ США? Прежде всего-США! При ТРАМПЕ (когда он был ПРЕЗИДЕНТОМ) НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ
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7 час.
Христос Второй
Поэтому его вряд ли снова поставят .... Мишель Обама возможно, вот на кого будут делать ставки
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5 час.

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