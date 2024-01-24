Зеленский повышает ставки

Сокращение поддержки от Белого дома – самое меньшее, чего следует ожидать Киеву Весь мир уже свыкается с мыслью о том, что Дональд Трамп является абсолютным фаворитом не только республиканских праймериз, но и всей президентской гонки 2024 года в Америке.