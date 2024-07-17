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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опрос показывает, что 84% геймеров не готовы платить дополнительно за ПК с улу...

Опрос показывает, что 84% геймеров не готовы платить дополнительно за ПК с улу...

Опрос показывает, что 84% геймеров не готовы платить дополнительно за ПК с улучшенными функциями ИИНедавний опрос на TechPowerUp показал, что подавляющее большинство пользователей ПК не заинтересованы в том, чтобы платить больше за оборудование с возможностями ИИ.

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