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Царьград

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Минздрав РФ внедрит новые стандарты качества для 560 медицинских рекомендаций

Минздрав РФ внедрит новые стандарты качества для 560 медицинских рекомендаций

Минздрав России разработал проект приказа, который нацелен на повышение качества медицинской помощи. Документ базируется на клинических рекомендациях, успешно применяемых с 2018 года, и охватывает 80% заболеваний, включая онкологию.

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