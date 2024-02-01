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Всё о женщинах

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  • Татьяна Хлусова
    Нет, это просто Вы не видите связи - очевидно, уровень развития не позволяет))) Не надо читать глупые МД-шные сайты (...Женщина вчера мен...
  • Александр24
    А что такое ухоженность? По-моему чистота, аккуратность, скромность - вот настоящая ухоженность. Ну можно лёгкий маки...«Если ищете ухоже...
  • anna_n8mailru Надежда Антошкина
    Женщина ОБЯЗАНА следить за собой с самого детства. Это входит в жизненную привычку и остаётся навсегда. Не думаю, что...«Если ищете ухоже...

«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

«Периодически от баб слышу лозунг "Хочешь красивую - плати", типа я же вот столько много трачу на косметику, уход и шмотки, что вот ты за это все должен заплатить будешь в итоге» Из писем-разводок на женском форуме Конечно, вряд ли кто-то говорил этому мужчине напрямую «вот ты должен будешь заплатить за все в итоге».

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Комментарии
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Кот Рыжый
Сильные, независимые, самодостаточные, образованные и много ещё всяких эпитетов, которыми женщины наградили себя! НО ДЕНЬГИ ИМ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ МУЖЧИНА?! ПАРАДОКС! Так вот, деньги проще отдать проститутке! Именно это всё чаще приходит в голову мужчинам! И они именно так и делают! Поэтому и с браком, мужчины не спешат.Просто--не выгодно! Мужчины уже не те лохи, которые раньше велись на фразу:=НУ ТЫ ЧТО? НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ? ОТДАЙ КВАРТИРУ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ! МОЖНО И МАШИНУ--ТОЖЕ! Жизнь диктует новые правила. Мужчины стали так же как и женщины--меркантильны и прижимисты! =С  волками жить--по волчьи выть!= Вот так сейчас рассуждают мужчины. И  эта тенденция только набирает обороты.
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16 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Женщина ОБЯЗАНА следить за собой с самого детства. Это входит в жизненную привычку и остаётся навсегда. Не думаю, что жила лохушкой, а вышла замуж за богатенького и расцвела. Ухоженность воспитывается с детства и она у каждой женщины внутри.
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11 час.
А
Александр24
А что такое ухоженность? По-моему чистота, аккуратность, скромность - вот настоящая ухоженность. Ну можно лёгкий макияж, маникюр ( можно без закидонов и самостоятельно сделать ). Где здесь громадные деньги? Похоже, современные шлюшки ухоженность перепутали с боевой раскраской и одеянием девочек с низкой социальной ответственностью.
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10 час.

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