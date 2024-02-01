«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза

Кот Рыжый

Сильные, независимые, самодостаточные, образованные и много ещё всяких эпитетов, которыми женщины наградили себя! НО ДЕНЬГИ ИМ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ МУЖЧИНА?! ПАРАДОКС! Так вот, деньги проще отдать проститутке! Именно это всё чаще приходит в голову мужчинам! И они именно так и делают! Поэтому и с браком, мужчины не спешат.Просто--не выгодно! Мужчины уже не те лохи, которые раньше велись на фразу:=НУ ТЫ ЧТО? НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ? ОТДАЙ КВАРТИРУ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ! МОЖНО И МАШИНУ--ТОЖЕ! Жизнь диктует новые правила. Мужчины стали так же как и женщины--меркантильны и прижимисты! =С волками жить--по волчьи выть!= Вот так сейчас рассуждают мужчины. И эта тенденция только набирает обороты.