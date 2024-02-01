«Периодически от баб слышу лозунг "Хочешь красивую - плати", типа я же вот столько много трачу на косметику, уход и шмотки, что вот ты за это все должен заплатить будешь в итоге» Из писем-разводок на женском форуме Конечно, вряд ли кто-то говорил этому мужчине напрямую «вот ты должен будешь заплатить за все в итоге».
«Если ищете ухоженных, так давайте деньги на эту ухоженность!» Почему мужчин раздражает эта фраза
Комментарии
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Кот Рыжый
Сильные, независимые, самодостаточные, образованные и много ещё всяких эпитетов, которыми женщины наградили себя! НО ДЕНЬГИ ИМ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ МУЖЧИНА?! ПАРАДОКС! Так вот, деньги проще отдать проститутке! Именно это всё чаще приходит в голову мужчинам! И они именно так и делают! Поэтому и с браком, мужчины не спешат.Просто--не выгодно! Мужчины уже не те лохи, которые раньше велись на фразу:=НУ ТЫ ЧТО? НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ? ОТДАЙ КВАРТИРУ ЖЕНЕ И ДЕТЯМ! МОЖНО И МАШИНУ--ТОЖЕ! Жизнь диктует новые правила. Мужчины стали так же как и женщины--меркантильны и прижимисты! =С волками жить--по волчьи выть!= Вот так сейчас рассуждают мужчины. И эта тенденция только набирает обороты.
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16 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Женщина ОБЯЗАНА следить за собой с самого детства. Это входит в жизненную привычку и остаётся навсегда. Не думаю, что жила лохушкой, а вышла замуж за богатенького и расцвела. Ухоженность воспитывается с детства и она у каждой женщины внутри.
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11 час.
А
Александр24
А что такое ухоженность? По-моему чистота, аккуратность, скромность - вот настоящая ухоженность. Ну можно лёгкий макияж, маникюр ( можно без закидонов и самостоятельно сделать ). Где здесь громадные деньги? Похоже, современные шлюшки ухоженность перепутали с боевой раскраской и одеянием девочек с низкой социальной ответственностью.
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10 час.
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