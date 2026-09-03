Зачем военкоматам расширенные данные о военнообязанных? Минобороны точно утечек не допустит?

Опубликованный проект приказа военного ведомства вызвал массу вопросов у россиян Герман Галкин Фото: Иван Высочинский/ТАСС Материал комментируют: Владимир Филичкин Публикация на сайте нормативных правовых актов проекта приказа Минобороны, который даст российскому военному ведомству расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственниках, вызвал у многих оторопь.
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