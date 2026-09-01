Космос как поле боя: Израиль создаёт оружие для ударов с орбиты

Гонка вооружений выходит на принципиально новый уровень — в прямом смысле слова. Если раньше страны соревновались, кто дальше запустит ракету, то теперь они соревнуются, кто сможет ударить прямо с орбиты.
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Их надо остановить сейчас, а не то будет поздно...Как с бандеровцами!
СРАИЛЬ...маленький КЛОП...На глобусе...хрен найдёшь...А КАК ВОНЮЮЮЮЮЧ.