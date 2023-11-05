Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Денисенко
    Насчет любви к Родине я ничего не писала--хотя не факт--что Есенина,например--не застрелили чекисты-за неоднозначное ...«Всё будет так, к...
  • Леонид Попивняк
    Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте родину мою". С. Есенин......можете...«Всё будет так, к...
  • Кошмар
    Вообще то немцев денацифицировал СССР (в ГДР), а американцы, наоборот, спасали нацистских преступников от наказания.Никогда и ни в чё...

Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

Политнавигатор Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Да. Я сама слушала его, Надеждина, интервью, когда Прохоров куда-то выдвигался, какую-то партию организовывали. Алла была  доверенным лицом Прохорова. С тех пор он оплачивает её с Галкиным вояжи. Прохоров педик, как и Галкин. Такая вот семья.
Ответить
1 д.
АВ
Александр Виноградов
Надеждин в президенты? А хуй не хочет отсосать у РОССИЙСКОГО народа? Чмо и мразь.
Ответить
1 д.
Роман Романов
Мать Бориса Надеждина по национальности еврейка, её девичья фамилия — Беленькая. Прапрадед по материнской линии — Моисей Беленький, а прадед — Абрам Беленький. А иудейство передается по линии матери. А вам не хочется этого, ну и не будьте. Пришейте обратно.😉
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх