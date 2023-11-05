Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

Мария Беликова Да. Я сама слушала его, Надеждина, интервью, когда Прохоров куда-то выдвигался, какую-то партию организовывали. Алла была доверенным лицом Прохорова. С тех пор он оплачивает её с Галкиным вояжи. Прохоров педик, как и Галкин. Такая вот семья.

АВ Александр Виноградов Надеждин в президенты? А хуй не хочет отсосать у РОССИЙСКОГО народа? Чмо и мразь.