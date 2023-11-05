Политнавигатор Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.
Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы
Комментарии
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Мария Беликова
Да. Я сама слушала его, Надеждина, интервью, когда Прохоров куда-то выдвигался, какую-то партию организовывали. Алла была доверенным лицом Прохорова. С тех пор он оплачивает её с Галкиным вояжи. Прохоров педик, как и Галкин. Такая вот семья.
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1 д.
АВ
Александр Виноградов
Надеждин в президенты? А хуй не хочет отсосать у РОССИЙСКОГО народа? Чмо и мразь.
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1 д.
Роман Романов
Мать Бориса Надеждина по национальности еврейка, её девичья фамилия — Беленькая. Прапрадед по материнской линии — Моисей Беленький, а прадед — Абрам Беленький. А иудейство передается по линии матери. А вам не хочется этого, ну и не будьте. Пришейте обратно.😉
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1 д.
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