В США заявили о риске войны с Россией из-за Украины

Предоставление США гарантий безопасности Украине может вовлечь Вашингтон в войну с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального развительного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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