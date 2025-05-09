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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Вашингтона» в сумме заблокировали 65 бросков в первых 2 матчах серии, игроки «Каролины» – 19. У Алексеева 4 блока за 9:42 во 2-й игре

Игроки «Вашингтона» в сумме заблокировали 65 бросков в первых 2 матчах серии, игроки «Каролины» – 19. У Алексеева 4 блока за 9:42 во 2-й игре

«Кэпиталс» обыграли «Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-1).  В обоих матчах у «столичных» было большое преимущество по числу заблокированных бросков – 32:9 в первой игре и 33:10 во второй.

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