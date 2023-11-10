«Яндекс Станции» начали транслировать неотключаемую рекламу. Владельцы колонок негодуют

В умных колонках семейства «Яндекс Станция» появились рекламные объявления, которые «Алиса» читает даже владельцам платной подписки «Плюс»Как сообщает CNews, владельцы колонок «Яндекс Станция» стали массово жаловаться на внезапное появление рекламы, причем от нее не спасает даже наличие платной подписки.