В команде Нурмагомедова прокомментировали многомиллионные долги бойца

Президент Eagle FC, родственник бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров прокомментировал информацию о том, что у спортсмена есть многомиллионная налоговая задолженность.
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