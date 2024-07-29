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В команде Нурмагомедова прокомментировали многомиллионные долги бойца

В команде Нурмагомедова прокомментировали многомиллионные долги бойца

Президент Eagle FC, родственник бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров прокомментировал информацию о том, что у спортсмена есть многомиллионная налоговая задолженность.

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