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Происшествия

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В Кемеровской области перед судом предстанет курьер-мошенник из Новосибирска, который похитил у пожилого мужчины более 13 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя города Новосибирска.

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