Гибель девушки в Перми рассматривают как несчастный случай. Тело нашли подвешенным на заборе. Люди массово высказывают своё возмущение.
Гибель девушки в Перми. Диаспора подключилась к делу: Тело нашли подвешенным на заборе
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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14 час.
АК
Арик Кука
Статистика преступлений от рук инородцев вынуждает русских к самозащите. Разумеется то, что средневековые нравы культивирует частная собств.
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Сочувствую нашим солдатам! Сейчас воюют с быдлом: укропным и европейским фашизмом. А по возвращении домой, они столкнуться с другим быдлом: мутантским и чиновным. И с ними тоже придётся воевать.
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4 час.
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