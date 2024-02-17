Невозможно не улыбнуться, глядя на эти симпатичные мордахи собак, торчащие из окон автомобилей. Это — часть фотопроекта и блога под названием «Dogs in Cars» (Собаки в машинах), которые создала фотограф Лара Джо Реган из Лос-Анджелеса.