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Калужские новости

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Скончался легендарный калужский футболист Геннадий Карасёв

Скончался легендарный калужский футболист Геннадий Карасёв

Геннадий Карасёв играл за калужский «Спутник», который в 1966 году стал чемпионом РСФСР. После завершения карьеры футболиста он тренировал калужские команды и более 20 лет руководил клубом «Энергия» КЭМЗ.

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