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Царьград

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Le Figaro: 600 тысяч зарегистрировались на мессу папы в Париже

Le Figaro: 600 тысяч зарегистрировались на мессу папы в Париже

Папа римский Лев XIV соберет 600 тыс. человек на мессу в Париже 26 сентября. Визит также включает посещение ЮНЕСКО и Собора Парижской Богоматери.

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