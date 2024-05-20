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Шагом марш от болезней! Как уйти от сидячего образа жизни

Шагом марш от болезней! Как уйти от сидячего образа жизни

Сидеть — здоровью вредить! Во всех смыслах и подтекстах. Малоподвижный образ жизни сейчас все шире охватывает население планеты, ведь некоторые за весь день всего раза три встают из-за компьютерного стола.

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