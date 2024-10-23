Задержан иностранец, который планировал присоединиться к террористической организации через Турцию и Сирию

В Москве правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан иностранец по фамилии Мамаражабов, который планировал присоединиться к террористической организации транзитом через Стамбул.
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