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Царьград

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Пашинян едет в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН

Пашинян едет в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Нью-Йорк с 22 по 25 сентября для участия в общеполитических дебатах высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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