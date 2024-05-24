ФСБ раскрыла секретные документы о преступлениях солдат США и Франции в 1945 году Ирэн ОрлонскаяВ результате расследования, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ), удалось рассекретить документы, которые свидетельствуют о жестоких действиях американских и французских военных в Берлине в 1945 году.
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