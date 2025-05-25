Аналитики DeepState описали продвижение ВС РФ на Сумщине

На днях президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что подразделения ВС РФ создают буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной, чтобы уберечь Белгородскую, Курскую и Брянскую области от нападений со стороны ВСУ.