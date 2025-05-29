В США замечена лосиха с уникальным окрасом

В Эстес-Парке (Колорадо, США) самка лося привлекла внимание специалистов необычной окраской. Ее мех ржаво-коричневого оттенка украшен белыми пятнами, что создает впечатление, будто она играла с белой краской.
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