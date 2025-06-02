В Чехии представили боевой модуль для борьбы с дронами

В Чехии представили боевой модуль Gladius Max для борьбы с дронами Чешская компания EVPU Defence представила дистанционно управляемый боевой модуль Gladius Max на оборонной выставке IDET-2025 в Брно (Чехия).
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