Минтруд выступил против трудовых договоров с релокантами

Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо, следует из письма начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова.
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