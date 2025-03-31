Мужчина нашел клад с помощью карты, которую нарисовал его отец, и показал, что скрыто в тайнике

В 1939 году Кшиштоф Глазевский нарисовал карту и завещал сыну найти тайник, когда придет время. Спустя восемь десятилетий его сын Ян Глазевский наконец смог расшифровать код, прошел по оставленным ориентирам и действительно откопал сундук — а затем и снял на видео, что спрятал его отец внутри.
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